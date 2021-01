Irã anuncia exercício militar 'em grande escala' com drones

O exército iraniano espera iniciar a partir de terça-feira uma operação "conjunta e em grande escala" de treinamento com drones que envolve vários setores militares e que acontecerá principalmente no centro do país, informou a agência oficial iraniana Irna nesta segunda-feira (4).



Este exercício de dois dias envolve "centenas de drones operacionais da infantaria, força aérea e da marinha na província de Semnan e em diferentes regiões" do país, afirmou a Irna.



Esses drones de fabricação iraniana devem realizar simulações de "combate, vigilância, reconhecimento e guerra informática" a curta e longa distância, acrescentou.



O exército iraniano busca demonstrar suas "conquistas" em relação à concepção de drones em uma apresentação na qual espera contar com a presença de comandantes militares de alto escalão.



Este anúncio ocorre em um contexto de tensões crescentes entre Irã e Estados Unidos e depois da homenagem por Teerã do primeiro aniversário do assassinato do general Qasem Soleimani em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá.



E ocorre algumas horas após o anúncio de que o porta-aviões "USS Nimitz" permanecerá posicionado no Golfo em vez de retornar aos Estados Unidos, devido às "ameaças" iranianas contra o atual presidente Donald Trump e outros altos funcionários americanos.