Coreia do Sul envia unidade antipirataria ao Golfo após captura de petroleiro pelo Irã

A Coreia do Sul enviou uma unidade naval antipirataria ao Golfo após a caputra por parte do Irã de um petroleiro de bandeira sul-coreana, informou nesta segunda-feira (4) o ministério da Defesa sul-coreano.



O ministério "enviou imediatamente o 'Cheonghae' nas águas próximas ao Estreito de Ormuz, depois de receber a informação da captura de nosso navio comercial por parte do Irã", de acordo com o comunicado do ministério.



O ministério das Relações Exteriores exigiu em um comunicado a "pronta liberação del petroleiro", acrescentando que confirmou a segurança da tripulação.



Os Guardiães da Revolução iranianos anunciaram horas antes que capturaram o petroleiro nas águas do Golfo, acusando-o de ter violado "as leis sobre o ambiente marinho".



Esta abordagem ocorre em um contexto de fortes tensões no Golfo entre Irã e Estados Unidos.



O site oficial dos Guardiães, Sepahnews, afirmou que os membros da tripulação, de nacionalidades sul-coreana, indonésia, vietnamita e de Mianmar, foram detidos.



"O petroleiro havia zarpado do porto de Al-Jubail, na Arábia Saudita, e foi apreendido por repetidas violações das leis sobre o meio ambiente marinho", acrescentou a mesma fonte.



O petroleiro recebe o nome de "Hankuk Chemi" e transportava 7.200 toneladas de "produtos químicos petroleiros", indicou a Sepahnews.



Uma foto publicada pelo Sepahnews parece mostrar três lanchas e uma patrulha se aproximando do petroleiro. O site não especifica onde o navio foi capturado exatamente, nem para qual porto foi transferido.