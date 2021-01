Homem é condenado à prisão na Argélia por publicar memes contra o governo

Um jovem argelino partidário do movimento Hirak de protesto contra o governo foi condenado a três anos de prisão, nesta segunda-feira (4), por postar memes que zombavam do presidente Abdelmadjid Tebboune e da religião - informaram uma ONG e um advogado.



"Walid Kechida foi infelizmente condenado a três anos de prisão com multa. É grave, porque esperávamos sua libertação hoje, ou mesmo que o inocentassem", disse à AFP Kaci Tansaout, coordenador do Comitê Nacional para a Libertação de Detidos (CNLD), uma associação que ajuda os presos de consciência na Argélia.



"Agora devemos nos mobilizar todos juntos com os advogados no processo de apelação", acrescentou Tansaout.



A sentença foi confirmada por um dos advogados, Moumen Chadi.



A Promotoria de Setif (Nordeste) havia pedido cinco anos de prisão contra Kechida, de 25 anos, acusado de "ofender o presidente" e "os preceitos do Islã", assim como de "insultar um órgão constituído".



Conhecido pelos jovens de Setif, o ativista está em prisão preventiva há mais de oito meses por postar memes nas redes sociais, relacionados com as autoridades e com a religião.



Muitos opositores e ativistas de Hirak foram presos, julgados e condenados na Argélia, em um clima de repressão contra a oposição, mídia independente e blogueiros.