EUA: Biden cumprimenta Pelosi por reeleição à presidência da Câmara e prega união

Em uma vitória política antes mesmo de sua posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, cumprimentou sua correligionária de Partido Democrata Nancy Pelosi pela reeleição à presidência da Câmara dos Representantes americana, ocorrida na noite de domingo.



"Vamos nos reunir para derrotar a pandemia em curso, enfrentar a ameaça da mudança climática, incutir maior equidade e justiça em nossa sociedade e reconstruir nossa economia melhor do que antes. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a presidente da Câmara", disse Biden em nota enviada à imprensa.



No comunicado, o presidente eleito, que toma posse no próximo dia 20, chamou de Pelosi de "uma das parlamentares mais eficazes e talentosas da história da nação". Após uma disputa apertada nos bastidores, a democrata foi reeleita com 216 votos ante 208 do rival republicano Kevin McCarthy.