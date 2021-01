Pequim inicia campanha de vacinação em larga escala

Milhares de pessoas formaram filas em Pequim para receber a vacina contra a covid-19 em uma campanha para inocular milhões de habitantes antes da temporada de viagens por ocasião do Ano Novo chinês em fevereiro.



Mais de 73.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina nos últimos dois dias na capital da China, informou a imprensa estatal no domingo, incluindo trabalhadores comunitários e motoristas de ônibus.



As autoridades de saúdes aprovaram de maneira "condicional" no último dia de 2020 a vacina do grupo chinês Sinopharm, que tem eficácia 79%, segundo o laboratório.



O canal público de televisão CCTV exibiu imagens de filas em hospitais e centros comunitários de saúde. As pessoas aguardavam para ler os formulários de consentimento e ter a temperatura medida antes da aplicação da vacina.



As autoridades anunciaram que academias e estabelecimentos comerciais vazios serão transformados em centros de vacinação.



A China prevê vacinar milhões de pessoas até meados fevereiros, por ocasião do Ano Novo chinês.



Pequim administrou 4,5 milhões de doses de vacinas durante a fase de testes, a maioria em trabalhadores e outros funcionários estatais que trabalham no exterior, segundo as autoridades.



Mas a China planeja agora uma campanha gradual de vacinação, começando por grupos considerados de alto risco, como funcionários dos portos e do setor de logística, além de pessoas que planejam retomar os estudos no exterior.



A China - onde surgiu o novo coronavírus no fim de 2019 - controlou o vírus dentro das fronteiras com base em confinamentos draconianos e testes de diagnóstico em larga escala quando algum caso era detectado.