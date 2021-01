Grupo francês Lagardère obtém importante apoio financeiro do Estado

Duramente atingido pelos efeitos da pandemia da covid-19, o grupo francês Lagardère obteve um empréstimo garantido pelo Estado francês de 465 milhões de euros (US$ 560 milhões) - conforme publicado no Diário Oficial neste domingo (3).



Dirigido por Arnaud Lagardère e proprietário da editora Hachette, das lojas Relay, ou da Europe 1, Paris Match e Journal du Dimanche, o grupo registrou um faturamento de 38% no terceiro trimestre, a 1,2 bilhão de euros (US$ 1,46 bilhão).



A receita das lojas em estações ferroviárias e aeroportos despencou 66%, a 393 milhões de euros (US$ 478 milhões), depois de terem caído 55% no primeiro semestre.



Os empréstimos garantidos pelo Estado permitem facilitar o apoio financeiro a uma empresa com dificuldades de caixa.



Em caso de não reembolso, o Estado se compromete a assumir a maior parte do crédito reembolsável, neste caso, 80% do total.



O grupo Lagardère SCA fez este empréstimo ante alguns estabelecimentos bancários, entre eles BNP Paribas, Commerzbank e Société Générale.



LAGARDERE SCA