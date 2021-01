Egito aprova vacina chinesa Sinopharm contra COVID-19

(foto: Reprodução)

O Egito aprovou a vacina contra a COVID-19 desenvolvida pelo gigantechinês Sinopharm, que começará a ser usada em janeiro - informou o ministro egípcio da Saúde, Hala Zayed, no sábado (02/01)."A autoridade farmacêutica egípcia aprovou no sábado achinesa Sinopharm" afirmou Hala Zayed, ontem à noite, em declarações à emissora local MBC Masr.Produzida pela Sinopharm com ode Produtos Biológicos de Pequim, a vacina tem eficácia de 79%, informou o grupo farmacêutico na última quarta-feira (30).A taxa de eficácia da vacina da Sinopharm é inferior à daspelas concorrentes (95%) e Moderna (94,1%). País árabe mais populoso com cerca de 100 milhões de habitantes, o Egito registrou mais de 140.000 casos de COVID-19 e 7.800