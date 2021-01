El Salvador terminou 2020 com queda significativa de homicídios

El Salvador fechou 2020 com 1.322 homicídios, uma média de 20 mortes por 100 mil habitantes, uma redução significativa em relação a 2019 e a menor cifra desde o fim da guerra civil em 1992, informaram fontes oficiais neste sábado(2).



O número médio de homicídios no ano que acaba de terminar "foi de 20" por 100.000 habitantes e o número médio de mortes por dia foi de 3,6 pessoas, disse à AFP uma fonte do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Em 2019, acumulava 2.398 homicídios, 36 mortes por 100.000 habitantes.



"El Salvador fechou com o menor número de assassinatos registrados desde a assinatura dos acordos de paz" em 1992, disse a presidência em um comunicado.



Durante 2020, o país registrou 30 dias sem homicídios.



Quando Nayib Bukele assumiu o cargo em junho de 2019, os registros oficiais mostravam uma taxa de 50 homicídios por 100.000 residentes.



A presidência atribuiu a redução à execução do chamado plano de Controle Territorial, realizado pela polícia e exército nas áreas de maior incidência de gangues e nos centros penais, onde reforçou o monitoramento para cortar a comunicação dos chefes de gangue com o exterior.



As gangues Mara Salvatrucha (MS-13) e Barrio 18, entre outras, têm cerca de 70.000 membros em El Salvador, mais de 17.000 deles presos e envolvidos em extorsão, tráfico de drogas e outras atividades ilegais.