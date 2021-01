Polícia espanhola interrompe festa clandestina de Ano Novo perto de Barcelona

A polícia regional catalã interrompeu neste sábado(2) uma festa ilegal de Ano Novo perto de Barcelona, na qual cerca de 300 pessoas se reuniram para dançar música eletrônica por cerca de 40 horas.



A "rave" começou no dia 31 de dezembro na cidade de Llinars del Vallés, cerca de 30 quilômetros a nordeste de Barcelona, e os foliões não respeitaram nenhuma das medidas para impedir a covid-19, como o uso de máscaras ou distâncias de segurança.



A Mossos de Esquadra, polícia catalã, indicou no Twitter que "requisitaram o equipamento de som e todo o material utilizado para celebrar a festa".



"Vamos denunciar os organizadores e todos os participantes", disse a polícia regional, que informou que as multas vão variar entre 3.000 e 600.000 euros.



"Prendemos os três organizadores da festa ilegal em Llinars. Eles serão levados à justiça nas próximas horas", acrescentou.



De acordo com a rádio pública Radio Nacional da Espanha, um helicóptero sobrevoava a área da festa no momento em que cem agentes entraram no armazém para retirar os foliões.



De acordo com imagens obtidas pela AFP, pouco antes da retirada havia um grande grupo de pessoas dançando em frente a uma caveira gigante.



A maioria estava muito perto dos outros, sem máscara e também fumava.



Quando a polícia entrou no armazém, muitos resistiram em deixar o local, mas as breves dicussões terminaram depois que uma mulher de peito nu tentou acalmar a situação.



Pelo menos nove veículos da polícia foram mobilizados para a operação.



A polícia regional não informou o número total de participantes multados ou detidos, muitos dos quais não eram espanhóis.



Embora a "rave" tenha sido conhecida desde quinta-feira à noite, as forças de segurança não a interromperam até sábado, às 11h GMT, devido à complexidade da operação e à necessidade de garantir a segurança dos agentes e participantes da festa, conforme comunicado à imprensa espanhola.