Um tribunal de apelação militar argelino absolveu Said Buteflika, irmão e ex-conselheiro do presidente deposto, Abdelaziz, e seus três corréus, que haviam sido condenados a 15 anos de prisão por "conspirar" contra o exército e o estado.



Após esta decisão surpresa, Said Buteflika será transferido para outra prisão, enquanto aguarda seu julgamento por outros casos relacionados à corrupção durante os 20 anos de seu irmão no poder(1999-2019), de acordo com uma fonte judicial. Até agora ele está detido em uma prisão militar.