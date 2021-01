Megafesta ilegal em meio à pandemia é interrompida na França

A festa ilegal de Réveillon em meio à pandemia que começou na noite de quinta-feira no oeste da França foi interrompida na manhã deste sábado(2). Muitos dos cerca de 2.500 convidados foram multados e deixaram o local, informaram autoridades.



"Não houve intervenção da polícia", destacou a prefeitura do departamento de Ille-et-Vilaine (oeste da França), e especificou que os policiais que controlam as vias de acesso ao local simultaneamente realizaram operações de controle e aplicação de multas.



A prefeitura mencionou uma "interrupção da música" e o desmonte de pelo menos uma torre de som, durante a noite de sexta-feira para sábado. A estrutura tocava desde quinta à noite para dois hangares transformados em boate em Lieuron, ao sul da cidade de Rennes (oeste).Isso apesar do toque de recolher decretado na França na "véspera de Ano Novo de 31 de dezembro" devido à ameaça de um surto de covid-19 no país.



"As forças de segurança interna, numerosas esta noite a meu pedido, e os controles intensivos postos em prática levaram ao fim da festa ilegal em Lieuron, sem violência. Continuamos os controles, e cada participante é multado ao deixar o local", tuitou Gerald Darmanin, Ministro do Interior francês.



Mais de 1.200 multas foram impostas e um "caminhão, equipamento de som e geradores" foram apreendidos, segundo Darmanin.



As multas foram aplicadas por "descumprimento do toque de recolher, não uso da máscara e participação ilegal em manifestação", segundo a prefeitura.



-Reforços da Gendarmaria -



Os participantes começaram a sair da festa às 05h30 locais, segundo a mesma fonte. Às 10h15 de 2 de janeiro, o local ficou "sob controle policial".



Na manhã deste sábado, cerca de metade do estacionamento onde os foliões deixaram seus veículos já estava vazio, constatou um fotógrafo da AFP.



Posteriormente, a Prefeitura, Proteção Civil e a Techno +, associação para a prevenção de riscos, estimaram em "algumas centenas" o número de foliões que ainda se encontravam no local na manhã de sábado, apesar que não há números consolidados disponíveis.



Reforços da polícia continuaram a chegar ao local na manhã de sábado, disse um fotógrafo da AFP, para reforçar gradual e calmamente o dispositivo de segurança em torno do local da festa.



Gérald Darmanin convocou na noite de sexta-feira em Paris uma reunião sobre o ocorrido com o prefeito e membros do gabinete.



Na noite de quinta-feira, os agentes tentaram em vão "evitar a reunião e enfrentaram hostilidade violenta de muitos dos foliões", explicou a prefeitura de Ille-et-Vilaine na sexta-feira.



Durante os confrontos, "um veículo da polícia foi incendiado, outros três foram danificados e garrafas e pedras foram atiradas contra os policiais, causando ferimentos leves", disse a prefeitura.



Incapaz de impedir a comemoração da megafesta, a prefeitura distribuiu os policiais pelo local e equipes de resgate chegaram ao local para distribuir gel e máscaras.



O número de contaminações na França voltou a registrar cerca de 20.000 em 24 horas na sexta-feira, de acordo com a entidade nacional de saúde pública, que registrou 133 novas mortes, elevando o total para quase 64.800 óbitos.



