O valor do bitcoin, primeira criptmoeda descentralizada, superou neste sábado (2), pela primeira vez em sua história, os US$ 30.000 de cotação.



Às 13h13 GMT (10h13 em Brasília), o bitcoin valia US$ 30.823,30, segundo dados coletados pela agência Bloomberg.



Em 16 de dezembro passado, o bitcoin superou pela primeira vez a marca dos US$ 20.000.