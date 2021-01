Sem festa, menos lixo: a vantagem de um Réveillon discreto no Rio de Janeiro

A pandemia de covid-19 obrigou o Rio de Janeiro a cancelar suas famosas festas de Ano Novo, mas isso trouxe benefícios para os garis e para o meio ambiente: nesta sexta-feira, primeiro dia de 2021, havia 89% menos lixo na praia de Copacabana do que no início de 2020.



O serviço municipal coletou 39 toneladas de lixo da praia icônica após a noite de virada, bem abaixo das 351 toneladas do ano passado, segundo a COMLURB.



Em toda a cidade, foram removidas 194 toneladas de lixo, 75% menos que há um ano, informou a mesma fonte.



O Rio costuma receber uma das maiores festas de Ano Novo do mundo e, na manhã seguinte, a orla fica tomada por dejetos.



Mas neste ano, as autoridades cancelaram inclusive a exibição de fogos de artifício sobre Copacabana.