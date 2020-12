Deslizamento de terra na Noruega deixa ao menos 10 feridos e 21 desaparecidos

Um deslizamento de terra atingiu uma área residencial perto da capital norueguesa na quarta-feira, 31, ferindo pelo menos 10 pessoas, deixando 21 desaparecidas e destruindo várias casas, disseram as autoridades. Cerca de 700 pessoas foram evacuadas em meio a temores de novos deslizamentos de terra.



A polícia norueguesa foi alertada às 4 da manhã sobre o acontecimento na aldeia de Ask, no município de Gjerdrum, cerca de 20 quilômetros de Oslo.



O deslizamento de terra cortou uma estrada da cidade, deixando uma cratera profunda pelo qual os carros não podiam passar. Vídeos mostraram cenas dramáticas, incluindo uma casa caindo; fotos mostraram pelo menos oito casas destruídas.



O porta-voz da polícia, Roger Pettersen, disse à mídia norueguesa que não houve relatos de desaparecimento, mas as autoridades não puderam descartar a possibilidade de pessoas em prédios desabados. Ele disse que cerca de 21 pessoas registradas para morar na área não foram registradas.



"As 21 pessoas podem ter se evacuado, mas também podem estar na área do deslizamento", disse Pettersen à agência de notícias NTB.



Uma pessoa ficou gravemente ferida, enquanto nove tiveram ferimentos mais leves. O clima na época foi relatado como desafiador, com neve e condições de inverno intensas. Ask é o lar de cerca de 5 mil pessoas.



"Dói ver como as forças da natureza devastaram Gjerdrum. Meus pensamentos vão para todos os afetados pelo deslizamento de terra. Agora é importante que os serviços de emergência façam seu trabalho", tuitou a primeira-ministra norueguesa Erna Solberg.



Em uma declaração separada, ela chamou o desastre de "provavelmente um dos maiores deslizamentos de terra que já tivemos, e com as maiores consequências".



O rei Harald, da Noruega, manifestou solidariedade. "Meus pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados, feridos ou perderam suas casas e aqueles que agora vivem com medo e na incerteza da extensão total da catástrofe", disse o monarca de 83 anos em um comunicado divulgado pelo rei Palácio.



A área onde Ask está localizado é conhecida por ter uma grande quantidade da chamada argila rápida, uma forma de argila que pode mudar da forma sólida para a líquida. Houve deslizamentos de terra anteriores relatados lá. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)