Pai de Boris Johnson pede cidadania francesa para manter laços com UE

O pai do primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse nesta quinta-feira, 31, que estava solicitando um passaporte francês para manter seus laços com a União Europeia após o Brexit. Stanley Johnson, um ex-membro do Parlamento Europeu que votou para permanecer na UE no referendo britânico de 2016, disse à rádio RTL que queria se tornar um cidadão francês por causa de fortes laços familiares com a França.



"Se bem entendi, sou francês. Minha mãe nasceu na França, sua mãe era totalmente francesa, assim como seu avô. Então, para mim, trata-se de recuperar o que já tenho. E isso me deixa muito feliz ", disse Johnson, de 80 anos, que falava em francês.



"Serei sempre um europeu, com certeza. Não se pode dizer ao povo britânico: 'vocês não são europeus'. Ter um vínculo com a União Europeia é importante", acrescentou.



Sua filha, Rachel Johnson, já havia sugerido em março que iniciaria o mesmo processo depois que o Reino Unido deixasse a UE. "É uma boa notícia, eu também poderia me tornar francesa", declarou ela na época, em um livro.



Já o outro filho, Boris Johnson, foi a face pública da campanha de saída no referendo de 2016 e diz que o Reino Unido pode "prosperar fortemente" como uma nação totalmente soberana fora do que ele vê como uma UE excessivamente burocrática.



Mas na quarta-feira o primeiro-ministro soltou uma nota mais conciliatória quando o parlamento aprovou um novo acordo comercial com a UE, em que afirma que "não é o fim do Reino Unido como país europeu. Em muitos aspectos, somos a civilização europeia por excelência e continuaremos a ser."



O Reino Unido deixa oficialmente a UE na noite de quinta-feira depois de uma ligação constantemente tensa de 48 anos com o projeto europeu. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS