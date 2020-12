Principais bolsas europeias encerram ano em baixa

As bolsas europeias fecharam em baixa, nesta quinta-feira (31), sua última sessão do ano, pondo fim a um tumultuado 2020, marcado pelo coronavírus e com perdas significativas para a maioria delas.



A bolsa de Londres cedeu quase 1,45% hoje e termina o ano com perdas de mais de 14% para seu índice estrela FTSE 100.



Paris perdeu 0,86% e também conclui 2020 no vermelho (-7,1%).



A bolsa de Frankfurt encerrou ontem suas operações de 2020, com uma queda diária de 0,31%, mas uma alta anual de 3,6%.



Já Madri recuou 0,99%, e seu balanço para o ano foi de perdas de 15,45%.



A bolsa de Milão também não abriu hoje. Na quarta-feira, caiu 0,12% em seu último pregão, com saldo no vermelho de -5,4% para 2020.