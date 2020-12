Pai de Boris Johnson pedirá nacionalidade francesa

O pai do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, declarou nesta quinta-feira (31) que deseja obter a nacionalidade francesa e manter "um vínculo" com a União Europeia (UE), apesar de seu país estar em vias de se separar dela.



"Se entendi bem, sou francês. Minha mãe nasceu na França, sua mãe era completamente francesa, assim como seu avô", explicou Stanley Johnson em francês à rádio RTL.



"Para mim, é uma questão de reivindicar o que já tenho e, por isso, estou muito feliz", acrescentou.



Stanley Johnson, de 80 anos, foi um dos primeiros funcionários britânicos em Bruxelas, membro do Parlamento Europeu e da Comissão. Inicialmente contrário ao Brexit em 2016, ele mudou de ideia no ano seguinte.



"Sempre serei europeu, isso é certo. Não podemos dizer aos ingleses 'não são europeus'. A Europa é mais do que o mercado comum, é mais do que a União Europeia", afirmou.



"Dito isso, sim, ter um vínculo como esse com a UE é importante", admitiu, referindo-se ao passaporte europeu.



Sua filha, Rachel Johnson, já havia dado a entender em março que iniciaria o mesmo trâmite depois que o Reino Unido deixasse a UE.



"É uma boa notícia. Eu também poderia me tornar francesa", declarou ela na época, em um livro.



Após meio século de integração europeia e de quatro anos e meio de uma saga do Brexit, com inúmeras idas e vindas, o Reino Unido vive esta quinta-feira suas últimas horas ao ritmo das regras europeias.



Às 23h locais e GMT (meia-noite de Bruxelas), o Brexit se tornará uma realidade para o país, que deixou a UE oficialmente em 31 de janeiro, mas que contou com um período de transição para amortizar o golpe.



