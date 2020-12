Senador republicano vai apresentar objeção a certificação da vitória eleitoral de Biden

Um senador republicano declarou nesta quarta-feira que irá se opor na semana que vem à certificação no Congresso americano do resultado das eleições presidenciais, medida que pode atrasar, mas não impedir, a confirmação final da vitória do democrata Joe Biden.



Vários membros republicanos da Câmara dos Representantes também disseram que planejam se opor à certificação de 6 de janeiro, mas Josh Hawley, representante do Missouri, foi o primeiro senador a confirmá-lo publicamente. "No mínimo, o Congresso deveria investigar as denúncias de fraude eleitoral e aprovar medidas para garantir a integridade das nossas eleições", declarou em comunicado, no qual anunciou sua intenção.



Josh Hawley, 40, soa como possível candidato dos republicanos à presidência em 2024. Sua objeção provocará um debate e uma votação no Senado - liderado pelos republicanos - o que obrigará o partido a se pronunciar publicamente sobre a eleição de Biden, embora sem chances de impedir a transição de poder.



A certificação dos resultados do Colégio Eleitoral é uma formalidade histórica, mas o presidente americano, Donald Trump, nega-se a reconhecer sua derrota nas urnas em novembro e sustenta acusações de fraude, sem apresentar provas. Todos os recursos de republicanos contra a derrota de Trump foram rejeitados por tribunais locais e pela Suprema Corte.