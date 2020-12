Produções de Hollywood voltam a parar com avanço da COVID-19 em Los Angeles

A maioria das produções de Hollywood foi interrompida pelo menos meados de janeiro, enquanto os casos da COVID-19 atingem níveis recordes em Los Angeles. (foto: AFP / VALERIE MACON)

A maioria dasfoinovamente até pelo menos, anunciou o sindicato da indústria cinematográfica, enquanto os casos da COVID-19 atingemem Los Angeles.



O SAG-AFTRA disse que a maioria das produções de entretenimento "permanecerá em pausa até a segunda ou terceira semana de janeiro, se não mais tarde", segundo um comunicado enviado aos membros na terça-feira (29/12).

O anúncio foi divulgado depois que asdo condado de Los Angeles, na véspera de Natal,que "considerassem a possibilidade de interromper seus trabalhos por algumas semanas durante esse aumento catastrófico de casos de COVID".Los Angeles - o condado mais populoso do país - emergiu como ode coronavírus nos Estados Unidos, superandopor COVID pela primeira vez na segunda-feira (28/12).O extenso condado deregistrou quase, incluindo pouco menos deA ordem de "ficar em casa" no sul da Califórnia foi prorrogada indefinidamente na terça-feira (30/12), com váriose obrigados aambulâncias.O SAG-AFTRA conduziu esforços de meses para reativar Hollywood desde seu fechamento inicial em março, coassinando um acordo com os principais estúdios em setembro para aumentar as medidas de segurança contra o coronavírus para seus atores, incluindo testes.Mesmo assim, as produções de entretenimento de Los Angeles operavam comem outubro, antes de cair novamente, à medida que os casos de COVID começaram a disparar.O Film LA, o órgão que concede licenças para produções em Los Angeles, disse que as inscrições para filmes caíram recentemente para "níveis que não víamos desde as semanas após o reinício da produção no verão passado".Além de algumas dezenas de filmes independentes,em Los Angeles este ano, com a maior parte da atividade de filmagem restrita a comerciais e gravações de videoclipes.No entanto, produções deno exterior, incluindo o último 'blockbuster' de Tom Cruise, "Missão Impossível 7", no Reino Unido e na Itália, e séries de TV como "Supergirl" e "Batwoman" no Canadá.contra o coronavírus continua a atrapalhar as produções que esperam reiniciar.A SAG-AFTRA disse que garantiria "as precauções adequadas para o período de pausa do feriado, incluindo tempo adicional para testes antes da retomada da produção".