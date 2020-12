Morre o pianista e compositor de jazz francês Claude Bolling

O pianista de jazz e maestro francês Claude Bolling, que compôs a trilha sonora de filmes como "Lucky Lucke" e "Borsalino", morreu aos 90 anos, anunciou sua assessoria à AFP na quarta-feira (30).



Bolling, que sofria de várias doenças, morreu terça-feira no hospital Saint-Cloud, a oeste de Paris.



Nascido em Cannes, em 10 de abril de 1930, deixou Paris durante a ocupação nazista para se estabelecer em Nice (sudeste)



Bolling foi ensinado por Duke Ellington, um famoso compositor de jazz americano, e criou uma "big band" de jazz em 1956 que continuou a tocar até meados da década de 2010, representando uma carreira particularmente longa.



Foi considerado na França uma referência no mundo do jazz e em sua banda tocaram músicos renomados como Claude Tissendier.



Além disso, compôs a trilha sonora de filmes como o francês "Borsalino" de Alain Delon e Jean-Paul Belmondo e "Lucky Lucke".



Por intermediação de Boris Vian, nos anos 1950 conheceu estrelas como Brigitte Bardot, Juliette Gréco e Henri Salvador, para quem compôs canções.



Bolling "nos deixou levando com ele minha juventude e 60 anos de amizade fiel e uma vida feliz, canções alegres e uma cumplicidade despreocupada", Brigitte Bardot reagiu em um comunicado transmitido à AFP.