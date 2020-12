Estados Unidos espera contar em abril com a autorização para a vacina desenvolvida pelo grupo britânico AstraZeneca com a Universidade de Oxford, mais de três meses depois da autorização do regulador do Reino Unido, afirmou nesta quarta-feira (30) Moncef Slaoui, conselheiro-chefe do programa de vacinação americano.



A agência britânica de medicamentos (MHRA), que autorizou no Reino Unido, é "uma instituição de regulamentação muito talentosa, baseada na ciência e não levantou nenhuma dúvida sobre sua decisão", afirmou Slaoui em coletiva de imprensa, na qual estimou que nos Estados Unidos essa vacina será autorizada "até o início de abril" devido a um marco regulatório diferente.