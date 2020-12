Deslizamento de terra na Noruega deixa 21 desaparecidos e dez feridos

Um deslizamento de terra ocorrido na cidade de Gjerdrum, ao norte de Oslo, deixou 21 desaparecidos e dez feridos - informaram a polícia e a imprensa local.



Cerca de 700 pessoas foram retiradas de suas casas, relata a imprensa, acrescentando que o fenômeno impactou 21 hectares e destruiu várias casas em Gjerdrum. Esta cidade de 5.000 habitantes fica 25 km ao nordeste da capital.



"Várias casas foram arrasadas pelo deslizamento de terra. Os serviços de emergência, com a ajuda da defesa civil norueguesa e do Exército, estão fazendo as evacuações", tuitou a polícia.



Hoje, ao meio-dia, 21 pessoas eram dadas como desaparecidas.



"Não sabemos se estão na zona afetada, se saíram de férias, ou se não podem entrar em contato com a polícia", diz um comunicado da corporação.



Além disso, dez pessoas ficaram feridas. Uma delas, em estado grave, foi enviada para Oslo.



"A polícia classificou isso como catástrofe", afirmou o chefe de operações de resgate Roger Pettersen à emissora de televisão NRK.



Os cidadãos ligaram para os serviços de emergência, garantindo que suas casas inteiras estavam se movendo, relatou Pettersen, que descreveu a situação como "grave".



"Nos fez mal ver como a força da natureza arrasou Gjerdrum. Meus pensamentos estão com todas as pessoas que foram afetadas pelo deslizamento de terra", declarou a primeira-ministra Erna Solberg nas redes sociais.