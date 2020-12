Novos tremores são registrados na Croácia um dia após terremoto

O centro da Croácia foi abalado por novos tremores de terra nesta quarta-feira (30), um dia após um violento terremoto que deixou pelo menos sete mortos, danificou centenas de casas e privou bairros inteiros de eletricidade.



De acordo com o Instituto Americano de Geofísica (USGS, na sigla em inglês), dois sismos de magnitude 4,8 e 4,7 foram registrados na região de Sisak, a sudeste de Zagreb, com alguns minutos de intervalo, após as 5h15 GMT(2h15 em Brasília). Em princípio, nenhum dano foi relatado.



Esta região e, em particular, a localidade de Petrinja e seus arredores, continuava em estado de choque hoje, devido ao terremoto de magnitude 6,4 ocorrido na véspera e que também se fez sentir nos países vizinhos.



"O horror em Petrinja", eram as manchetes da imprensa croata nesta quarta-feira. "Um ano de desastre termina na destruição" de uma região, dizia a primeira página de um jornal local.



As equipes de resgate trabalharam sem descanso em busca de possíveis sobreviventes sob as ruínas dos prédios destruídos. Temendo tremores secundários, muitos moradores passaram a noite em seus veículos, e outros 200 se abrigaram em um quartel.



O terremoto de ontem deixou sete mortos, incluindo uma adolescente de 13 anos, segundo a imprensa local. Outras cinco pessoas morreram em Majske Poljane, na cidade vizinha de Glina, segundo fontes oficiais.



A sétima vítima foi encontrada sob os escombros de uma igreja na cidade de Zazina. Segundo o padre local, citado pela agência de notícias Hina, trata-se do organista que foi consertar o órgão danificado em um terremoto anterior.



Cerca de 20 pessoas ficaram feridas, de acordo com a polícia croata.



Um terremoto de magnitude 5,3 já havia sacudido a capital croata em março, causando danos materiais significativos.



Os Balcãs são uma zona de forte atividade sísmica.