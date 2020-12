O primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, anunciou nesta terça-feira (29) que o país extraiu sua primeira gota de petróleo, uma notícia muito aguardada para uma das nações mais pobres do sudeste asiático.



O chefe de Governo classificou a informação como uma "nova conquista para a economia do Camboja".



"A primeira gota de petróleo foi produzida", celebrou Hun Sen.



O petróleo foi extraído de uma área na costa de Sihanoukville (sudoeste).



"O ano de 2021 está chegando... e recebemos um grande presente para nossa nação, a primeira produção de petróleo em nosso petróleo", escreveu no Facebook.



O golfo da Tailândia tem importantes reservas de petróleo. A empresa Chevron descobriu reservas pela primeira vez em 2005 nas costas do Camboja.



Mas a produção parou quando o governo e o grupo americano não alcançaram um acordo sobre a divisão do lucro, o que levou a empresa a vender sua participação para a KrisEnergy (Singapura) em 2014.



As reservas descobertas pela Chevron levaram o reino a ser considerado o próximo petro-Estado em potencial da região, com o governo estimando que centenas de milhões de barris de petróleo estavam sob suas águas.



A KrisEnergy possui atualmente uma participação de 95% do bloco de onde o petróleo foi extraído e o governo possui o resto.



A empresa espera uma produção máxima de 7.500 barris por dia quando o programa de perfuração estiver completo em fevereiro de 2021, uma quantidade modesta comparada à produção de petróleo dos vizinhos Vietnã e Tailândia.



A receita, no entanto, pode ser considerável para o governo cambojano, que em 2017 calculou que poderia arrecadar pelo menos 500 milhões de dólares em royalties e impostos da primeira fase do projeto.