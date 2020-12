EUA supera 19 milhões de casos de coronavírus

Estados Unidos superaram no domingo a marca de 19 milhões de casos registrados de coronavírus, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins, que mostra um aumento de um milhão de contágios em menos de uma semana.



O país registrou 165.151 novos casos em 24 horas às 20H30 locais (22H30 de Brasília), segundo a instituição com sede em Baltimore, o que eleva o balanço total a 19.107.675 casos desde o início da pandemia.



A marca foi superada apenas seis dias depois de o país alcançar 18 milhões de casos.



Estados Unidos também registram 333.069 mortes relacionadas com o vírus. Tanto o número de casos como o de óbitos são os mais elevados do mundo.



Os contágios de covid-19 aumentaram em ritmo alarmante nos Estados Unidos nos últimos meses. A maior economia do mundo registra ao menos um milhão de casos por semana desde o início de novembro, de acordo com um balanço da AFP baseado nos dados da Universidade Johns Hopkins.



O centro calculou no sábado que um em cada 1.000 americanos morreu vítima de covid-19.



Mais de um milhão de pessoas receberam a primeira dose da vacina no país, na maior campanha de imunização da história americana, mas as autoridades admitiram que o ritmo de aplicação está um pouco abaixo do previsto.



Além disso, as vacinas não ajudarão a tratar o aumento atual de casos.



O principal especialista em doenças infecciosas do governo, Anthony Fauci, alertou no domingo que o pior da pandemia ainda pode estar por chegar, o que levaria o país a um "ponto crítico" devido à propagação do vírus nas viagens feitas no período de Natal.