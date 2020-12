Vacinação na Argentina começará às 9h da terça-feira, diz presidente Fernández

O presidente argentino Alberto Fernández anunciou pelo Twitter, que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus começará na terça-feira (29) no país, a partir das 9h da manhã, horário de Brasília, simultaneamente em todas as províncias.



O imunizante a ser aplicado será a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo instituto russo Gamaleya. A Argentina, ao lado do Chile, está entre os primeiros países da América do Sul a iniciar a vacinação de seus cidadãos contra a covid-19.



Na sexta-feira (25), o governo da Argentina havia anunciado que cidadãos de nações limítrofes - incluindo o Brasil - não poderiam retornar ao país até o dia 8 de janeiro, quando serão revistas as regras.



"Seguimos trabalhando unidos, porque nossa única preocupação é a saúde dos argentinos e argentinas", disse Fernández pelo Twitter.