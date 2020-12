Série de tremores geram advertência em El Salvador

A Proteção Civil de El Salvador emitiu neste sábado (26) uma "advertência" aos moradores das cidades de San Miguel e Chirilagua, no leste do país, para que se mantenham em alerta devido à série de sismos que afetam a região e que poderiam se prolongar.



Desde que começaram em 22 de dezembro, já foram registrados 46 tremores entre 2,2 e 4,5 graus na escala Richter, sem que até o momento tenham sido reportados danos materiais ou feridos, informou a Proteção Civil em um comunicado.



"Devido a que a atividade sísmica tem possibilidade de se prolongar, inclusive aumentar os sismos em sua magnitude, emite-se a advertência", afirmou o organismo.



Segundo a Proteção Civil, 17 destes tremores foram imperceptíveis tanto para a população de San Miguel, a terceira cidade mais importante de El Salvador, com 263.035 habitantes, como para a de Chirilagua, 160 km a sudeste da capital e onde moram mais de 20.200 pessoas.



Diante dos sismos contínuos, as autoridades pediram à população das duas localidades "avaliar" as condições de suas casas, além de tomar precauções estabelecendo uma rota de evacuação e zonas seguras diante de um eventual tremor de magnitude maior.



Segundo o ministério do Meio Ambiente, os sismos registrados entre as cidades de San Miguel e Chirilagua são atribuídos a "falhas geológicas locais".