Japão proíbe entrada de estrangeiros a partir de 28/12

Japoneses querem evitar risco de contágio com estrangeiros e a nova cepa do vírus (foto: Philip FONG / AFP)

O governo do Japão anunciou neste sábado (26) que proibirá a entrada de estrangeiros no país entre 28 de dezembro e 31 de janeiro como forma de evitar a propagação de uma nova variante do coronavírus Sars-CoV-2.





Apenas moradores e estrangeiros residentes poderão voltar ao território desde que apresentem teste negativo para a COVID-19 e fiquem de quarentena obrigatória por 14 dias.









Até o momento, não se sabe se essa nova variante é mais letal do que as anteriores, mas as indicações de que ela se dissemina mais rapidamente fez com que mais de 50 países bloqueassem voos do Reino Unido. (ANSA).