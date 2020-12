Canadenses recebem cartões-presente e poemas de Papai Noel anônimo

Centenas de moradores de Edmonton, no oeste do Canadá, tiveram uma grata surpresa de um misterioso Papai Noel, reportou a imprensa canadense: um envelope com um poema e um cartão-presente no valor de 250 dólares canadienses (US$ 195).



Em 24 de dezembro, "encontrei um cartão-presente muito bonito na porta da minha casa quando acordei", relatou no Facebook Leigh-Ann MacNaughton, morador desta cidade de cerca de um milhão de habitantes. "Chorei por causa disso toda a manhã".



No envelope, cujo remetente se identificou apenas como "Secret Santa" (Papai Noel Secreto), havia um bônus de compra no valor de 250 dólares canadenses nas lojas Walmart e um poema celebrando a esperança e a solidariedade necessárias em tempos de pandemia.



Elisha Tennant, que mora no bairro de North Glenora e perdeu o emprego durante a pandemia, contou que também se emocionou quando abriu o envelope.



"É tão reconfortante, é tão comovente que alguém esteja fazendo isso", disse na sexta-feira à rede pública CBC. "Ter algo assim é um mês de alimentação para nós".



Segundo a CBC, que entrou em contato como o filantropo anônimo pelo e-mail que aparecia na parte inferior da mensagem, foram enviados envelopes similares a 400 pessoas do mesmo bairro de Edmonton, capital de Alberta, província do oeste do Canadá.



"Decidi fazê-lo porque sei que muita gente teve um ano muito difícil e tenho os meios para ajudá-los", disse a pessoa responsável pelas doações.



"Espero que estes presentes tenham feito muita gente sentir que o mundo é bom e que existe um futuro melhor não muito longe", acrescentou.