Florista de Hong Kong ajuda presos a enviar presentes de Natal

Samantha começou a chorar quando abriu a caixa da florista Elise Ip no dia de Natal. Foi um presente surpresa de seu namorado, preso por se juntar aos protestos de Hong Kong no ano passado.



"Ela adora cachorros, mas me ama mais", escreveu ele em um pedaço de papel enviado de um centro de detenção e repassado a Ip por meio de um grupo de apoio a prisioneiros organizado pelo ex-legislador pró-democracia Shiu Ka-chun.



Após ler o bilhete, Ip encontrou para Samantha, que preferiu usar um pseudônimo, um cacto no formato de uma cabeça de filhote de cachorro.



"Receber isto é um grande suporte para mim", disse Samantha à AFP. "Quem está preso normalmente não tem a oportunidade de nos enviar flores ou presentes".



Samantha é um dos mais de 50 parentes e amigos que receberam presentes encomendados atrás das grades e preparados por Ip, que iniciou em julho o projeto gratuito "Envie Flores Com Você".



"Esperava que isso fizesse as pessoas dentro e fora das prisões se sentirem mais próximas umas das outras", contou Ip à AFP.



"Com cada história contada em cada entrega, também desejo lembrar ao mundo que muitos sacrificaram sua vida normal e feliz pela cidade".



Mais de 10 mil pessoas foram presas e milhares processadas em Hong Kong por participarem dos enormes e muitas vezes violentos protestos pró-democracia que abalaram o centro financeiro asiático por sete meses a partir de junho de 2019.



O número de detidos tem aumentado e proteger os direitos dos prisioneiros se tornou cada vez mais difícil depois que legisladores pró-democracia foram expulsos do Legislativo. As autoridades também endureceram as regras para visitas oficiais.



Shiu, que costumava representar o setor de bem-estar social no Legislativo, formou um grupo de suporte a ativistas presos, o "Wall-Fare", no início do ano.



A organização oferece serviços como entrega de flores e lanches, amigos por correspondência e ajuda para entrar em contato com parentes dos presos.