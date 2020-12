Polícia investiga explosão de trailer em Nashville no dia de Natal

A polícia investiga neste sábado (26) a explosão de um trailer ocorrida na véspera em Nashville, no Tennessee, onde o governador Bill Lee pediu à Casa Branca para declarar estado de emergência devido à proporção dos danos.



A detonação, que ocorreu na sexta-feira às 6h30 (8h30 de Brasília), destruiu parte de uma rua comercial no centro histórico da capital da música country.



Três pessoas ficaram feridas e até o momento nenhuma morte foi confirmada, embora tenham sido encontrados tecidos no local que poderiam ser restos humanos, segundo o chefe de polícia local, John Drake.



"Esta manhã visitei a região da explosão, os danos são impactantes e é um milagre que nenhum morador tenha morrido", escreveu neste sábado o governador Bill Lee nas redes sociais.



Segundo ele, pelo menos 41 lojas sofreram danos. "Estes edifícios, muitos deles históricos, e outros mais terão que ser examinados por engenheiros para [comprovar] sua integridade estrutural e sua segurança", explicou em uma carta dirigida à Casa Branca.



O veículo estava estacionado em frente a um edifício da companhia telefônica AT&T;, que sofreu danos na explosão, que perturbaram as comunicações no Tennessee e em estados como Alabama e Kentucky.



A A&T; informou neste sábado que duas antenas de telefonia móvel foram instaladas no centro de Nashville e outras muitas no local para restaurar as comunicações.



O FBI e a agência federal encarregada da gestão de armas e explosivos iniciaram uma investigação sobre o ocorrido.



"A investigação continua, ainda ignoramos a motivação e seguimos todas as pistas possíveis", disse Drake na sexta.



Segundo uma cronologia descrita pelo governador, a polícia foi ao local dos fatos na manhã de sexta-feira depois de vizinhos alertarem sobre disparos por volta das 5h30. Os agentes localizaram o veículo suspeito às 6h.



Quinze minutos depois, os agentes "ouviram a gravação de uma contagem regressiva" vinda do veículo. A mensagem, difundida por alto-falante, alertava que uma bomba iria explodir às 6h30 e pedia a evacuação do bairro.



A polícia desconhece se havia alguém no interior do veículo no momento da explosão.