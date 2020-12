Itália detecta mais de 10 casos da nova cepa de covid-19

As autoridades de saúde anunciaram neste sábado que seis pessoas testaram positivo para a nova cepa de covid-19 depois que chegaram à Itália nos últimos dias procedentes de Londres, o que eleva a mais de 10 o número de casos no país.



Os seis casos envolvem passageiros que fizeram testes de covid-19 no aeroporto Capodichino, em Nápoles, poucos dias antes da suspensão dos voos procedentes do Reino Unido, anunciou o presidente da região da Campania, Vincenzo de Luca.



Também foram detectados três casos na região de Veneza na véspera de Natal, dois na região de Puglia (sul) e outros dois, que ainda precisam ser confirmados, em Abruzo, ao leste da capital Roma.



França e Espanha também confirmaram casos positivos da nova variante do vírus, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que a Dinamarca registrou nove pessoas infectadas e Austrália e Holanda um cada.



A nova cepa de covid-19 pode ser até 70% mais contagiosa, de acordo com um estudo da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.