Forte explosão abala o centro de Nashville, nos EUA

Um veículo explodiu no centro de Nashville, Tennessee, na manhã de sexta-feira após uma contagem regressiva por alto-falante, um ato que a polícia considerou "deliberado" e que provocou grandes danos na capital da música country.



A explosão aconteceu às 6H30 locais (9H30 de Brasília) da manhã de Natal e provocou grandes danos nas fachadas de edifícios ao redor.



O solo na área estava coberto com vidro, galhos de árvores e tijolos, e a explosão também estourou alguns canos.



Pelo menos três pessoas foram levadas para um hospital com ferimentos leves, afirmaram os bombeiros.



Nenhuma morte foi confirmada, mas os investigadores analisarão materiais encontrados no local da explosão que podem ser restos humanos, informou o chefe de polícia de Nashville, John Drake.



A polícia não sabe se havia alguém dentro do veículo no momento da explosão.



A detonação, em um bairro comercial, foi sentida a vários quilômetros de distância. "Parece um ato deliberado", afirmou o porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron.



A explosão aconteceu perto da AT&T; Tower, um edifício emblemático da cidade, apelidado de "Batman Tower" por seu formato. O FBI isolou o bairro e a agência federal especializada em armas e explosivos está envolvida na investigação.



O porta-voz de Donald Trump, Judd Deere, tuitou que o presidente expressou seu "reconhecimento aos incríveis efetivos que intervieram em primeiro lugar e que está rezando pelos feridos".



O presidente eleito, Joe Biden, publicou uma declaração na qual ele e sua esposa, Jill, "agradecem a todos os primeiros socorristas que trabalharam hoje em resposta ao incidente e desejam uma pronta recuperação aos feridos".



Uma patrulha policial, chamada pouco antes das 6H00 para reportar disparos, observou um trailer estacionado em frente ao edifício da empresa AT&T.;



Os agentes "ouviram uma gravação" procedente do interior do veículo, avisando que uma bomba explodiria 15 minutos depois, informou John Drake.



"Evacuem agora, há uma bomba. Uma bomba está neste veículo e vai explodir", dizia uma voz feminina nesta mensagem difundida por um alto-falante, antes de começar uma contagem regressiva, contaram testemunhas ao jornal local Tennessean.



A mensagem permitiu à polícia iniciar a evacuação das residências da região.



- Evacuação de emergência -



A polícia foi às casas dos moradores para pedir sua evacuação e postou no Twitter uma foto do veículo, tirada antes de estacionar no local da explosão. Também pediu a ajuda de possíveis testemunhas do ocorrido.



Várias equipes caninas inspecionaram a área da explosão "para se certificar de que não havia outras cargas", afirmou Aaron, enfatizando que "não havia indícios" da presença de outros artefatos explosivos.



Os bombeiros também examinaram os edifícios atingidos para realizar uma primeira estimativa da magnitude dos danos e procurar possíveis vítimas.



Por enquanto desconhece-se o motivo da explosão.



"O veículo explodiu em frente ao edifício da AT&T;, não sabemos se foi uma coincidência ou se foi deliberado", disse o porta-voz da polícia.



As instalações da empresa telefônica ficaram danificadas.



"O serviço para alguns clientes de Nashville e da área pode ser afetado", advertiu a AT&T; no Twitter.



O aeroporto internacional da cidade anunciou ter suspendido temporariamente seus voos por "problemas de telecomunicações", vinculados à explosão.



"Será feito todo o possível para garantir que tudo esteja perfeitamente seguro", disse o prefeito de Nashville, John Cooper. "Temos muita sorte" de haver tão poucos feridos, declarou ele, observando que os danos foram "espetaculares, mas limitados".



"Aconteceu na manhã de Natal, é uma pena, mas acho que em qualquer outra manhã teria sido muito pior" porque haveria muito mais gente neste distrito comercial, explicou.



Perguntado sobre as razões que teriam levado os autores da explosão a usar sua cidade como alvo, explicou que Nashville, templo da música country, era famosa.



"Se alguém quer atenção e publicidade, às vezes vem para cá", disse.