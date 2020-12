Explosão atingiu mais de um quarteirão, danificando vários prédios (foto: Metro Nashville Police Department/AFP/Divulgação)

Moradores de, no Tennessee, nos Estados Unidos, tomaram um susto na manhã desta sexta-feira (25/12). Autoridades investigam o que causou ade umque destruiu ruas e danificou prédios no Centro da cidade, por volta das 6h30, no horário local (9h30 em Brasília).Segundo divulgou a CNN Brasil, ao menos três pessoas tiverame foram levadas para hospitais, nenhuma com risco de morte, conforme informações do Corpo de Bombeiros.



De acordo com a reportagem da CNN, autoridades locais e federais investigam o caso. O relato preliminar é de que a polícia teria recebido um chamado sobre um carro suspeito parado na rua. Ao chegar ao local, os policiais acionaram o departamento especializado em ameaças e bombas e, logo depois, o veículo explodiu.





Mais de um quarteirão foi atingido, aconteceram incêndios e árvores foram arrancadas. A CNN informou ainda que o prefeito de Nashville, John Cooper, afirmou que dezenas de prédios ficaram danificados, a maioria com vidros estilhaçados. Alguns deles precisaram ser evacuados. Uma testemunha contou que "não sobrou nada na 2ª avenida".

A detonação foi sentida a vários quilômetros de distância e uma hipótese é de que foi intencional. "Parece um ato deliberado", afirmou a polícia em sua conta no Twitter. A explosão aconteceu perto da AT&T Tower, um edifício emblemático da capital da música country, chamado de "Batman Tower" por sua forma. O bairro foi isolado pela polícia.