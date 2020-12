Flórida autoriza Papai Noel a se deslocar com renas e entrar nas casas, mas usando máscara

O Papai Noel recebeu permissão oficial para se deslocar com suas renas por todo o estado da Flórida, nos Estados Unidos, entrar em todas as casas e distribuir presentes às crianças sem pagar taxas, mas desde que use o tempo todo uma máscara.



O Departamento de Agricultura da Flórida, que regulamenta o transporte de animais e rebanhos, emitiu nesta quarta-feira (23) uma autorização para o casal Noel, residente no Polo Norte, visitar o estado com nove renas.



Altamente oficial, o certificado detalha na descrição que as renas são "muito fofas e peludas; uma com nariz vermelho".



A licença é válida a partir desta quinta-feira às 20h até sexta-feira às 7h, embora "tempo adicional possa ser alocado para o Sr. Noel terminar os biscoitos e leite após sua última entrega".



Também exige que o visitante "use sempre uma máscara ao sair do trenó para entregar presentes, de acordo com as diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças".



"Devido aos desafios deste ano, queremos garantir que o Papai Noel possa viajar com segurança pelo estado e espalhar a alegria do Natal para todas as crianças da Flórida", disse a comissária Nikki Fried em um comunicado.



O texto detalha que os animais serão examinados e o trenó desinfetado ao entrar na Flórida.



"O Dr. Michael Short, veterinário do estado, observou que uma das renas, chamada Rudolph, parece ter o nariz vermelho", acrescentou a nota. "No entanto, isso não se deve a um problema de saúde."



Aparentemente, o nariz vermelho de Rudolph - o mais famoso integrante da equipe do Noel - tem a função de guiar o trenó.