UE: de seis países a 27

O Brexit marca a primeira redução da União Europeia, que voltará a ter 27 membros depois de uma ampliação sem cessar em sete etapas de adesões.



- 1957: Itália, Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo e Holanda assinam o Tratado de Roma. Os seis países formam a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atômica (CEEA), origens da União Europeia.



- 1973: entram Reino Unido, Irlanda e Dinamarca.



- 1981: a Grécia vira o 10º membro.



- 1986: adesão de Espanha e Portugal.



- 1995: Áustria, Suécia e Finlândia se unem à União Europeia (UE), que alcança 15 membros.



- 2004: a UE chega a 25 membros ao integrar de uma só vez 10 países, incluindo muitas nações do ex-bloco comunista. Entram Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Polônia, Hungria, Eslováquia, Eslovênia, Chipre e Malta.



- 2007: adesão de Bulgária e Romênia.



- 2013: Croácia vira o 28º Estado membro da UE.



- 2020: após um referendo em 2016, o Reino Unido vira o primeiro Estado membro a abandonar a União, que volta a ser integrada por 27 países.



O processo de saída do Reino Unido foi formalizado em 31 de janeiro de 2020 e a relação comercial com a UE a partir de 2021 foi estabelecida nesta quinta-feira, à espera da ratificação oficial pelos Estados membros e órgãos da UE.