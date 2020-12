Rússia bate recorde de mortes e contágios por coronavírus

A Rússia registrou nesta quinta-feira o recorde de novos contágios e mortes por coronavírus. A segunda onda afeta duramente o país, mas o governo descarta a ideia de um confinamento generalizado.



As autoridades russas anunciaram o balanço de 635 mortes e 29.935 novos casos nas últimas 24 horas, para um total de mais de 2,96 milhões de contágios. O número de óbitos chega a 53.096 desde o início da pandemia.



A capital, Moscou, que continua sendo o principal foco da epidemia, também registrou um recorde de contágios diários (8.203).



Quarto país mais afetado do mundo pela pandemia, a Rússia registra novos recordes a cada semana, com uma situação particularmente preocupante nas regiões mais pobres e, geralmente, mal equipadas.



Os dados oficiais das autoridades russas apontam, no entanto, uma taxa de letalidade menor que na Europa ocidental ou nos Estados Unidos, um resultado que o presidente Vladimir Putin destaca há vários meses.



Na semana passada, o chefe de Estado afirmou em sua entrevista coletiva anual que a Rússia teve uma gestão "melhor" da pandemia que o Ocidente.



As autoridades russas, no entanto, contabilizam apenas as mortes que têm como causa principal a covid-19, após a confirmação por necropsia.



A agência oficial de estatísticas Rosstat registrou em outubro quase 50.000 mortes a mais que na comparação com o mesmo mês de 2019. Entre março e outubro, o excesso do índice de mortalidade chegou a quase 165.000 óbitos na comparação com o ano passado, o que sugere um balanço de vítimas da covid-19 muito maior que o admitido pelas autoridades.



O governo descarta um novo confinamento nacional para preservar a abalada economia e aposta em uma vacinação em larga escala da população graças ao fármaco desenvolvido por Moscou, a vacina Sputnik V.