Costa Rica começará a vacinação contra a covid-19 na véspera de Natal

A Costa Rica receberá seu primeiro lote de vacinas covid-19 nesta quarta-feira (23) e começará a vacinação de parte de sua população na quinta, 24 de dezembro, informou seu presidente, Carlos Alvarado.



"Na noite desta quarta-feira vamos receber as primeiras vacinas. Amanhã os primeiros costarriquenhos serão vacinados", disse o presidente em entrevista coletiva. O primeiro lote traz 9.750 doses.



A Costa Rica será, assim, um dos primeiros países da região a começar a vacinar seus cidadãos contra a pandemia.



O país centro-americano havia anunciado na semana passada que havia aprovado o uso das vacinas contra covid-19 para seus habitantes, embora na época tivesse sido especificado que estariam disponíveis no país apenas no primeiro trimestre de 2021.



Conforme explicado pelo governo, cada vacinado precisará de duas doses, que terão um intervalo de 21 dias.



"Esta noite chegam as primeiras doses da vacina que nos protegerá contra este vírus (...) A Costa Rica teve que se comprometer antes de serem aprovadas (...) Atualmente estamos colhendo boas decisões nessa seleção de vacinas", disse o presidente do Fundo de Previdência Social da Costa Rica, Román Macaya.



As primeiras vacinas serão aplicadas em profissionais de saúde e idosos.



"Não vai ser uma vacinação em massa. É como construir uma casa por partes. Camadas de risco vão sendo eliminadas da população aos poucos. Será seguro, controlado e de alto impacto. Serão selecionados os grupos de maior risco", explicou Macaya.



A Costa Rica, com 5 milhões de habitantes, registrou 161.942 casos acumulados de covid-19 em 23 de dezembro, com 2.065 mortes, em meio a um aumento nos casos diários de infecções.