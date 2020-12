Reino Unido restringe voos da África do Sul por nova cepa do coronavírus

As autoridades britânicas anunciaram, nesta quarta-feira (23), ter identificado dois casos de outra nova cepa de coronavírus, "altamente preocupante" por ser "mais contagiosa", procedentes da África do Sul, motivo pelo qual se impôs restrições de viagem "imediatamente".



"Esta nova variante é altamente preocupante, porque é mais contagiosa e parece ter mutado mais que a nova variante identificada no Reino Unido", declarou o ministro da Saúde, Matt Hancock.



Qualquer pessoa que tenha estado na África do Sul, ou em "contato estreito" com alguém que esteve naquele país nas últimas duas semanas tem que se colocar "imediatamente em quarentena", frisou o ministro.



A descoberta desta nova cepa ocorre poucos dias depois da detecção de uma nova variante, considerada mais contagiosa pelas autoridades de saúde.



Essa mutação, que coincidiu com um aumento de casos, levou, no último fim de semana, ao reconfinamento de Londres e de uma parte do sudeste da Inglaterra, assim como à suspensão das conexões entre o Reino Unido e cerca de 50 países.



Com mais de 68.000 mortos, o Reino Unido é um dos países mais afetados na Europa pela pandemia da covid-19.