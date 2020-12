Novos pedidos semanais de seguro-desemprego caem para 803.000 nos EUA

Os novos pedidos de seguro-desemprego caíram esta semana nos Estados Unidos, a 803.000, rompendo dois períodos de alta - apontam dados publicados pelo Departamento do Trabalho nesta quarta-feira (23).



De acordo com os números oficiais, na semana que terminou em 19 de dezembro os novos pedidos diminuíram em 89.000, após duas semanas de alta pelo avanço da covid-19. A queda supera as expectativas dos analistas, que projetavam uma queda menos pronunciada.



Os números foram publicados poucos dias antes do fim das ajudas de emergência concedidas durante a pandemia, da qual dependem milhões de trabalhadores.



Após meses de árduas negociações, democratas e republicanos alcançaram um acordo no Congresso esta semana para aprovar um pacote de estímulo de 900 bilhões de dólares. Na terça-feira à noite, porém, o presidente Donald Trump ameaçou não assinar o texto, caso emendas não sejam apresentadas à legislação.



O pacote contempla uma ajuda direta às pessoas em dificuldades de 600 dólares, e Trump afirmou que deseja elevar o valor para US$ 2.000.



A consultoria HFE indicou que houve uma queda mais expressiva do que o esperado dos novos pedidos, mas que os dados apresentam algumas distorções sazonais, devido às festas de fim de ano.



"Mesmo assim, as demissões prosseguem em ritmo elevado e são um indicativo das contínuas dificuldades do mercado de trabalho", afirmou a HFE.



A Oxford Economics destacou que "uma melhora da situação da pandemia está à vista com a vacina, mas a situação sanitária provavelmente continuará mal nos próximos meses, o que vai pesar sobre o mercado de trabalho e a economia em geral".