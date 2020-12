Biden exige respostas a ataques cibernéticos do governo dos EUA

O presidente eleito americano, Joe Biden, disse nesta terça-feira (22) que os autores de um ataque cibernético maciço contra o governo dos Estados Unidos, atribuído não oficialmente à Rússia, devem enfrentar as consequências e criticou o presidente Donald Trump por sua resposta branda à ameaça.



"Não podemos deixar isso ficar sem resposta", disse Biden em comentários antes das festas de fim de ano.



"Isso significa deixar claro e público quem são os responsáveis pelo ataque e tomar medidas significativas para responsabilizá-los", acrescentou.



Biden, que, como presidente eleito recebeu relatórios de Inteligência sobre questões-chave de segurança nacional, disse que ainda há muito desconhecimento sobre a extensão dos danos do ataque.



Na semana passada, a agência de segurança cibernética dos EUA disse que uma operação altamente técnica e bem coordenada invadiu os sistemas corporativos e governamentais dos EUA meses atrás, infiltrando-se em um software de segurança amplamente utilizado.



"Não vejo evidências de que esteja sob controle", disse Biden, contradizendo Trump.



"Este presidente ainda não identificou quem é o responsável", disse ele. E avisou que tomará providências assim que assumir a presidência, em 20 de janeiro.



"Quando conhecermos a extensão do dano e, de fato, quem é o responsável formalmente, pode ter certeza de que responderemos", disse ele.



"Há muitas opções que não vou discutir agora."



- Ataque devastador -



De acordo com autoridades dos EUA, a violação mais devastadora da segurança de computadores dos EUA em anos afetou pelo menos os departamentos de Estado, Comércio, Tesouro, Energia e Segurança Interna, além dos Institutos Nacionais de Saúde.



Os analistas esperam que outros departamentos, e possivelmente, agências importantes de Inteligência, também tenham sido vítimas do ataque e que possa levar meses ou mais para avaliar os danos.



Biden chamou o ataque de "sério risco" para a segurança nacional e criticou Trump por minimizar a segurança cibernética durante seus quase quatro anos no cargo.



O ataque, disse ele, foi "cuidadosamente planejado e orquestrado com cuidado. Foi realizado usando ferramentas cibernéticas sofisticadas".



"Os agressores conseguiram pegar o governo federal de surpresa e desprevenido".



Ele acusou Trump de falhar em seu trabalho de proteger o país e "minimizar irracionalmente a seriedade deste ataque".



"Continua sendo sua responsabilidade como presidente defender os interesses americanos nas próximas quatro semanas", disse ele.



"Este ataque aconteceu sob a vigilância de Donald Trump, quando ele não estava olhando", disse Biden.



O governo ainda não atribuiu oficialmente os ataques a qualquer país ou pessoa, embora altos funcionários, incluindo o secretário de Estado Mike Pompeo e o procurador-geral Bill Barr, e altos membros do Congresso informados sobre o assunto, tenham apontado para Rússia.



Trump, no entanto, acusou a mídia na semana passada de sempre reviver a ameaça da Rússia.



"O ataque cibernético é muito maior na mídia falsa do que na realidade", tuitou Trump.



"Fui totalmente informado e tudo está bem sob controle", escreveu ele.



"Rússia, Rússia, Rússia é a música preferida quando algo acontece", disse ele, sugerindo que a China poderia ser o autor do crime.