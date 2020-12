O porto de Dover anunciou a reabertura na noite desta terça-feira ao tráfego marítimo de saída rumo à França, após um acordo entre Londres e Paris que permite que caminhoneiros presos no Reino Unido deixem o país após a realização de testes de covid-19.



Dover, o principal porto de tráfego de mercadorias e pessoas do sudeste da Inglaterra para o continente europeu, estava programada para reabrir às 23h00 GMT, de acordo com seu site.