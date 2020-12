França autorizará retornos do Reino Unido com teste negativo para a covid

A França vai autorizar a partir de quarta-feira, mediante a apresentação de testes negativos para a covid-19, o retorno do Reino Unido de franceses e residentes na França ou no espaço europeu, ou ainda às pessoas que "precisem efetuar deslocamentos indispensáveis", anunciou o governo.



As pessoas abrangidas "serão submetidas sistematicamente à obrigação de ter, antes de sua saída, o resultado de um teste negativo (para a covid-19) de menos de 72 horas", e que seja capaz de detectar uma nova cepa do coronavírus, surgida no sul da Inglaterra, informou o gabinete do primeiro-ministro francês.



A Comissão Europeia havia recomendado nesta terça aos Estados-membros da UE facilitar a retomada do tráfego com o Reino Unido, cujo isolamento, vinculado à nova cepa, semeou o caos em suas relações com o continente.



Desde a meia-noite de domingo, a França, assim como vários outros países europeus, entre eles Alemanha e Holanda, havia suspendido a circulação de pessoas e bens procedentes do Reino Unido durante 48 horas.