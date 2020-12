Ao menos dez pessoas morrem em acidente rodoviário na Guatemala

Ao menos dez pessoas morreram em um acidente rodoviário depois que um veículo caiu em um barranco no oeste da Guatemala, perto da fronteira com o México, informou nesta terça-feira (22) uma autoridade municipal.



O incidente foi registrado na noite de segunda-feira na aldeia de Santa Isabel, município de Tajumulco, departamento (estado) de San Marcos, disse à imprensa o prefeito local Eliseo Chávez. As vítimas voltavam das compras de Natal.



O presidente da Câmara municipal explicou que as vítimas são da mesma família e que o acidente ocorreu quando uma caminhonete caiu em um barranco de 150 metros por razões que ainda são investigadas.



O local do acidente é perigoso e registra tragédias de trânsito frequentes, devido à geografia acidentada da região.