Irlanda prolonga suspensão de voos com Grã-Bretanha por covid-19

A Irlanda anunciou, nesta terça-feira (22), que prorrogará pelo menos até 31 de dezembro a suspensão dos voos de e para a Grã-Bretanha, em uma tentativa de combater a propagação da nova variante do coronavírus, apesar da recomendação de Bruxelas.



"A Comissão (Europeia) está dando argumentos jurídicos, mas também se deve levar em conta o aspecto sanitário", afirmou o ministro irlandês dos Transporte, Eamon Ryan, considerando que é necessário "esclarecer o que está acontecendo com esta variante".



As conexões marítimas entre as duas ilhas não foram interrompidas.



Hoje, a Comissão Europeia recomendou aos Estados-membros da União Europeia que retomem suas conexões com o Reino Unido para as "viagens essenciais", com o objetivo de evitar uma "ruptura nas cadeias de abastecimento".



Destinada a permitir que milhares de cidadãos da UE e do Reino Unido voltem para suas casas, a recomendação deve ser examinada nesta terça pelos embaixadores dos Estados-membros.



Vários países europeus suspenderam as conexões por via aérea, férrea, ou marítima, com o Reino Unido, devido ao surgimento de uma nova cepa do coronavírus.