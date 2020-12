ONGs perdem julgamento 'histórico' sobre exploração de petróleo no Ártico

O Tribunal Supremo da Noruega rejeitou nesta terça-feira (22) a denúncia apresentada por duas ONGs que pediam a anulação das permissões de exploração de petróleo no Ártico, alegando razões ambientais.



A mais importante instância judicial do país nórdico rejeitou por 11 votos a 4 a denúncia apresentada pelo Greenpeace e Natur og Ungdom ("Natureza e juventude"), que considerava inconstitucional a atribuição em 2016 de 10 licenças de exploração de petróleo no mar de Barents.



As duas ONGs sustentaram sua denúncia no Acordo de Paris sobre o clima, que deseja limitar para menos de 2ºC o aquecimento do planeta e consideraram que a decisão do governo norueguês não respeitava o artigo 112 da Constituição, que garante o direito a um meio ambiente saudável para todos.



Mas o Tribunal Supremo confirmou a decisão de duas instâncias judiciais inferiores e concluiu que o artigo 112 não poderia ser aplicado neste caso.



Além disso, a corte afirmou que a atribuição dessas licenças não se opõe à Convenção Europeia de Direitos Humanos porque não representa "um risco real e imediato" para a vida e integridade física.



Essa decisão "significa que a juventude não é protegida contra os danos ambientais que põem o nosso futuro em risco", disseram porta-vozes da ONG Natur og Ungdom em uma mensagem no Twitter.



Para o Greenpeace, este julgamento era "histórico" já que poderia influenciar na futura política petroleira da Noruega, grande produtor de combustíveis.