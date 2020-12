A Comissão Europeia recomendou nesta terça-feira (22) que os Estados membros da União Europeia (UE) retomem as conexões com o Reino Unido para as "viagens essenciais", com o objetivo de evitar uma "ruptura nas redes de abastecimento".



A recomendação, que permitirá a milhares de cidadãos da UE e do Reino Unido retornar para suas casas, será examinada nesta terça-feira pelos embaixadores dos Estados membros da UE.



Vários países europeus suspenderam as conexões aérea, ferroviária ou marítima com o Reino Unido por causa da aparição de uma nova cepa do coronavírus.



Os laços comerciais entre França e Reino Unido foram particularmente afetados, com quilômetros de engarrafamentos de caminhões de carga no sul da Inglaterra, o que por sua vez paralisou o tráfego de automóveis às vésperas do Natal.



Os Estados-membros da UE, que têm a última palavra sobre o controle de suas fronteiras, estão dispostos a receber seus cidadãos presos no Reino Unido, mas ao mesmo tempo querem impedir qualquer viagem "não essencial".



A Comissão Europeia recomendou testes de covid-19 aos passageiros 72 horas antes de irem para o Reino Unido.