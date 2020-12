Telefones de funcionários da Al-Jazeera são alvo de hackers

Telefones de dezenas de funcionários da rede de TV do Catar Al-Jazeera foram hackeados, anunciou nesta segunda-feira uma das pessoas afetadas, após uma investigação de especialistas no Canadá.



A operação de espionagem, que afeta 36 pessoas, foi revelada em relatório divulgado neste domingo pelo departamento Citizen Lab da Universidade de Toronto, um centro de investigações especializado. "O impacto é muito claro e perigoso", declarou à AFP Tamer Almisshal, jornalista investigativo da Al-Jazeera em árabe, um dos afetados.



A emissora informou que entrou em contato com o Citizen Lab em janeiro, após suspeitas de que havia telefones hackeados. Especialistas do laboratório descobriram que os dados trocados por telefone eram enviados clandestinamente a um servidor hostil. "Obtivemos os registros" de um celular da rede da Al-Jazeera. "Nossa análise indica que o programa espião tinha um certo número de capacidades", aponta o relatório.



Segundo o laboratório, o programa pode capturar o áudio do microfone, fotos, buscar a localização de um aparelho e ter acesso a senhas e informações arquivadas. O ataque afetou "36 telefones de jornalistas, produtores, apresentadores e diretores da Al-Jazeera", bem como uma jornalista do canal Al-Araby baseada em Londres.



O Citizen Lab "conclui, com um grau médio de segurança", que dois dos "operadores" do programa espião, batizados de Monarchy e Sneaky Kestrel, trabalham para os governos de Arábia Saudita e Emirados Árabes, respectivamente. Esses países romperam relações com o Catar, que acusaram de apoiar movimentos islamitas, o que Doha nega.



Os programas espiões transmitem as informações dos telefones hackeados mediante uma série de servidores intermediários, que não permitem chegar diretamente a uma agência governamental, assinalou em Montreal Bill Marczak, principal autor do relatório. "Mas para o operador chamado Monarchy, pode-se observar que a maioria das pessoas afetadas estava na Arábia Saudita. De fato, um militante saudita que estava fora daquele país também foi espionado por esse operador", apontou.



O mesmo foi comprovado com o operador Sneaky Kestrel para os Emirados Árabes, acrescentou Marczak. Os hackers usaram o programa de espionagem Pegasus, desenvolvido pelo grupo NSO, de Israel, segundo o Citizen Lab.



"Sem esse processo de vigilância e observação (do Citizen Lab), não teríamos podido detectar" a invasão nos telefones, assinalou Tamer Almisshal. "É uma violação e um crime."