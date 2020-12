OMS descarta impacto de mutação do coronavírus sobre produção de vacinas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) descartou nesta segunda-feira, 21, impactos da variante do coronavírus, confirmada neste fim de semana pelo Reino Unido com transmissibilidade 70% maior, sobre a produção de vacinas contra a covid-19.



"Vacinas já são produzidas visando uma ampla variedade de mutações", destacou o diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da entidade, Mark Ryan. De acordo com a OMS, tal como acontece no caso de imunizantes da gripe comum, as vacinas anticovid poderiam ser atualizadas com a nova cepa do Sars-cov-2 sem grandes problemas. O que não pode acontecer é uma mutação da proteína fundamental do novo coronavírus.



Exatamente por isso, a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, alertou para a necessidade de conter a doença em todo o planeta em meio à segunda onda de infecções. "Baixar a transmissão da covid-19 é importante justamente para evitarmos mutações. Quanto mais o vírus circula, mais ele gera variantes", alertou, em coletiva de imprensa.