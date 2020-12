Irlanda e França também restringem voos do Reino Unido

Irlanda e França se unem à lista dos países europeus que estão suspendendo os voos vindos do Reino Unido, por causa de uma nova variante do coronavírus que está se propagando no sul do país. A restrição imposta pelos franceses prevê um bloqueio das viagens por um período de 48 horas a partir da meia-noite de hoje, de acordo com as autoridades do país. "Todos os fluxos de pessoas do Reino Unido para a França estão suspensos a partir da meia-noite desta noite, por 48 horas, e para todos os meios de transporte", disse um porta-voz do governo.



A medida também foi adotada por Alemanha, Holanda, Áustria, Bélgica, Itália e Israel, que também proibiu voos da Dinamarca e África do Sul. A Holanda proibiu voos do Reino Unido por pelo menos até o fim do ano, enquanto a Bélgica proibiu voos por 24 horas a partir da meia-noite e também interrompeu as conexões de trem para a Grã-Bretanha, incluindo o Eurostar. A Áustria e a Itália disseram que suspenderão os voos do Reino Unido, mas não informaram exatamente quando isso acontecerá, enquanto a Alemanha decidiu restringir a partir da meia-noite de hoje, mas não informou até quando o bloqueio estará em vigor.



Ontem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou em uma publicação na sua conta do Twitter que estava "em contato próximo com funcionários do Reino Unido sobre a nova variante do vírus covid-19" e prometeu atualizar os governos e o público à medida que mais informações forem sendo descobertas. A mutação foi identificada no sudeste da Inglaterra em setembro e tem se espalhado na área desde então, disse um funcionário da OMS à BBC neste domingo.



"O que entendemos é que ele tem maior transmissibilidade, em termos de sua capacidade de se espalhar", disse Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS no covid-19. Estudos estão em andamento para entender melhor a rapidez com que se espalha e se "está relacionado à própria variante ou uma combinação de fatores com comportamento", acrescentou ela.



Também no sábado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, implementou medidas mais duras de segurança em Londres e áreas ao redor. "Não há evidências que sugerem que a nova variante seja mais letal ou cause sintomas mais severos", disse Johnson, ou que as vacinas sejam menos eficientes contra ela. Ele também fez um apelo para que as compras e reuniões de Natal no sul do país sejam canceladas por causa da rápida disseminação do vírus.